Marshal laat geladen wapen op vliegtuigtoilet liggen

Bewerkt door: mvdb

21/04/17 - 14u25 Bron: ANP

Het voorval deed zich voor op een vlucht van Delta Airlines. © anp.

Een beveiliger op een Amerikaans passagiersvliegtuig heeft eerder deze maand tijdens een vlucht van Engeland naar Amerika haar dienstwapen op het toilet laten liggen.

Volgens Amerikaanse media werd het geladen vuurwapen door een passagier gevonden en aan de bemanning overhandigd die het aan de vrouw teruggaf.



Het incident was op een vlucht van Delta Airlines van Manchester naar Kennedy International Airport in New York. De beveiligers, of airmarshals, vliegen mee sinds de aanslagen van september 2001.



De vrouw in kwestie verzuimde overigens het incident meteen te rapporteren zoals wel is vereist. De organisatie die over de luchtveiligheid gaat heeft de zaak in onderzoek.