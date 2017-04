Met gezichtsherkenning sneller het vliegtuig op: je hoofd als wachtwoord

Jean-Paul Mulders

Het is de natte droom van iedereen die vaak met wachtwoorden, identiteitskaarten en paspoorten sukkelt: veilig en makkelijk overal binnen kunnen door alleen je gezicht te tonen. Dat is het principe achter de biometrische boardingpass waarmee je het vliegtuig instapt.





Booming business

"Al sinds 1965 experimenteert men met 'face recognition'"

Met gezichtsherkenning wordt al geëxperimenteerd sinds 1965, maar pas de laatste jaren kwam het in een echte stroomversnelling. Het is booming business: van Facebook tot Google, van het FBI tot Mastercard... allemaal zijn ze er druk mee bezig. Steeds vaker wordt gezichtsherkenning gebruikt om een tablet of smartphone te ontgrendelen, of op een app of onlineservice in te loggen. Het lijkt erop dat je gezicht het wachtwoord is van de toekomst.



Hoewel technisch best wel ingewikkeld, valt de werking tamelijk eenvoudig uit te leggen. Eerst wordt een digitale foto geüpload. Vervolgens berekent de software de verschillende verhoudingen op het gezicht, zoals de breedte van de neus, de afstand tussen de ogen en de diepte van de oogkassen. Ook de omvang en de houding van het hoofd worden geanalyseerd. De software legt tientallen kenmerken vast die samen een uniek patroon vormen.



Op die data worden vervolgens algoritmes losgelaten die een unieke code creëren. Het systeem zoekt in de database naar foto's met dezelfde code. Ook wanneer het gezicht maar gedeeltelijk in beeld is, of vanuit een andere hoek getoond wordt, blijven er vaak nog genoeg punten over om het te herkennen.



Een andere mogelijkheid is het temperatuurprofiel te meten dat door verschillen in de bloedsomloop voor elk gezicht anders is. Een biometrische foto krijgt dan ook een medisch aspect. "Je kunt er zelfs ziektes op zien", waarschuwt Bas Filippini van de privacybeschermende stichting Privacy First. "Als je er niet voorzichtig mee omspringt, kunnen medische gegevens in handen komen van personen die daar niets mee te maken hebben." Omwille van de privacy is het dus belangrijk dat de gegevens worden verwijderd als de passagier door het boardingpoortje is.