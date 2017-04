Jacht op 'Nederlander' die bier dronk in Indiase tempel

Door: redactie

Deze toerist zou vermoedelijk een Nederlander zijn.

Een toerist heeft in India voor opschudding gezorgd door een biertje mee te nemen naar een tempelbezoek. Indiase media melden dat het vermoedelijk om een Nederlander gaat. De Indiase politie is een klopjacht begonnen.

Medewerkers van het hindoeheiligdom in Hampi (Karnataka) zagen de toerist volgens de Bangalore Mirror dinsdagavond lopen met een fles drank. Ze wezen de man op het alcoholverbod en stuurden hem weg. De toerist probeerde een paar minuten later om een fles onder zijn kleren mee naar binnen te smokkelen.



Het voorval leidde tot een rel toen online een foto opdook van de man die met een fles in zijn hand door de tempel liep. Dat leidde woensdag tot een betoging van lokale activisten, die eisen dat tegen de man wordt opgetreden. Daarom is ook melding gedaan bij de politie, die op zoek is naar de hardleerse toerist. Hij is echter spoorloos verdwenen.