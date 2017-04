Pasgeboren giraffe in Amsterdamse zoo overleden

Bewerkt door: IVI

20/04/17 - 12u29 Bron: Artis

Het veulen kwam zondag ter wereld © Facebook Artis.

Triestig nieuws uit de Amsterdamse zoo Artis. De netgiraffe die op Eerste Paasdag geboren is, is deze ochtend overleden. Het is nog niet duidelijk waaraan het veulen is gestorven.

Volgens de dierentuin was de netgiraffe (ook wel gekend als de Somalische giraffe) gisteren verzwakt. Het dier bleef een hele tijd op de grond liggen. Na een behandelingen van de dierenarts was het veulentje later op de dag toch weer gaan staan. Maar deze morgen is het jonge girafje overleden. De giraffe had geen uiterlijke kenmerken van ziekte. Een patholoog onderzoekt het veulen om een doodsoorzaak te kunnen vaststellen. Lees ook Panda's in Nederland kosten veel maar brengen méér op

Massaal bekeken livestream: populaire giraf April bevalt van een jong

Man verliest teelbal bij poging om binnen te sluipen in dierentuin van Amsterdam