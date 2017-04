Voor wie de drukte liever wil vermijden: de mooiste foto's van het Hallerbos

Door: FT & BKH & MU

14/04/17 - 22u53 Bron: Eigen berichtgeving & Instagram

De boshyacinten in het Hallerbos zijn een toeristische trekpleister, en daar zitten de sociale media voor iets tussen. © Photo News.

Het Hallerbos maakt zich op voor een stormloop uit de hele wereld, want tussen de bomen is opnieuw één groot blauw bloementapijt te bewonderen. Het wordt er drie weken lang ontegensprekelijk drummen. Gelieve op het pad te blijven... (Voor wie die drukte echter wil vermijden: een impressie van de bloemenpracht in enkele foto's).

Kom tijdens de week Het Agentschap Natuur en Bos verwacht dit weekend een eerste stroom van duizenden bezoekers in het Hallerbos. "Maar de bloei is nog niet op haar hoogtepunt", zegt Patrick Huvenne. "Als het zonnig wordt, staan de hyacinten in het bos binnen dit en twee weken wel allemaal in bloei. En wie rust zoekt, komt best tijdens de week." © Instagram Greenpaece.

Let op waar je parkeert De politiezone Zennevallei houdt de natuur extra in de gaten. Er zijn patrouilles in het park en wie zijn wagen foutparkeert, krijgt een boete. In het bos zelf houden boswachters een oogje in het zeil en in de weekends maken 60 stewards wandelaars en fietsers wegwijs. Voor het eerst rijdt er ook een pendelbus tussen het station van Halle en de hyacintjes. © Instagram Owntheroads.

Tel de nationaliteiten Het aantal bezoekers in deze periode wordt geraamd op enkele tienduizenden. En ze komen van heinde en verre. In Azië zijn ze helemaal wild van 'The Blue Forest'. "Japanners die ons land bezoeken in deze periode, hebben het Hallerbos vaak op hun programma gezet", aldus Huvenne. "Twee jaar geleden streken er ook Chinese media neer. Uit India, Vietnam, de VS en Zuid-Afrika is er eveneens veel interesse. Er komen zelfs Finnen, terwijl net wij voor de mooie natuur naar Finland zouden trekken. Al decennia bloeien hier de hyacinten, maar door de sociale media is het bos internationaal bekend geworden." © Instagram Fabipacini.