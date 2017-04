Achtbaan valt stil op 30 meter hoogte: bezoekers zitten urenlang vast

SPS

video Bezoekers van het pretpark Six Flags America in het Amerikaanse Largo (Maryland) kregen gisteren de schrik van hun leven. De 24 inzittenden van de achtbaan Joker's Jinx kwamen rond 17.30 uur plaatselijke tijd vast te zitten op dertig meter hoogte. Het duurde tot 's avonds - het was al donker - vooraleer de brandweer iedereen weer veilig op de grond had.

Julia Valverde (15) zat samen met haar broer Desidariaus (13) in de achtbaan. "Aanvankelijk dacht ik dat het deel uitmaakte van de attractie", vertelde de 13-jarige knaap aan lokale media. "Dertig seconden later hadden we door dat er iets niet klopte en schoten we in paniek."



Julia wilde aanvankelijk zelfs niet mee op de achtbaan, maar deed het uiteindelijk wel om haar angst te overwinnen. Ze is de hulpdiensten erg dankbaar, maar ook haar broertje. "We hielden de hele tijd elkaars hand vast. Grappig eigenlijk, want de hele dag wilden we eigenlijk niks van elkaar weten: 'raak me niet aan' en 'laat me gerust'. Maar daar zaten we dan, samen op die achtbaan, in paniek. We knepen elkaar in de hand en bleven mekaar zeggen dat alles wel in orde zou komen."



Hun ouders beleefden ook een nachtmerrie. "Het bleef ook maar duren", zegt Javier Valverde. "Je ziet je kinderen daar boven vastzitten en je kan ze niet helpen. Dat is heel moeilijk om als vader te vatten. Als ik mocht, was ik zelf naar boven geklommen om ze te redden."



Om 21.21 uur kon de brandweer de laatste inzittenden veilig naar beneden brengen.



De achtbaan kwam in 2014 ook al vast te zitten. De attractie wordt nu uitgebreid onderzocht en blijft voorlopig gesloten.