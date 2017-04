Pretparken doen goede zaken tijdens paasvakantie

EB

14/04/17 - 15u21 Bron: Belga

De Sledge Hammer in Bobbejaanland. © Maria De La Cruz.

Tijdens de paasvakantie hebben de grote pretparken tot dusver meer bezoekers gelokt dan in dezelfde periode in 2016. Bij Bellewaerde wordt er zelfs gesproken van het hoogste aantal bezoekers sinds de eerste tellingen. De pretparken wijten het succes aan de droge dagen.

Bobbejaanland heeft de seizoensstart alvast niet gemist. Het pretpark ontving in vergelijking met vorig jaar 50 procent meer bezoekers tijdens de paasvakantie. Volgens commercieel directeur Peggy Verelst komt het doordat deze vakantie meer droge dagen telde dan in 2016 en doordat het al warm geweest is, waardoor men meer in de stemming komt om pretparken te bezoeken.



Bij pretpark Bellewaerde ontvingen ze nooit eerder zoveel bezoekers in de paasvakantie. Volgens marketing manager Kristof Louagie heeft het Ieperse pretpark de beste paasvakantie uit zijn bestaan achter de rug. Exacte bezoekersaantallen geeft het pretpark niet, maar Louagie spreekt van een stijging van 30 procent ten opzichte van vorig jaar.



Walibi ten slotte kreeg ook meer bezoekers over de vloer. Met een stijging van meer dan vijftig procent ten opzichte van 2016 spreekt het Waverse amusementspark van de beste paasvakantie in de afgelopen zes jaar.



Plopsaland wacht tot na de vakantie met het aantal bezoekers te communiceren.



Ook Mini-Europa en Océade blikken terug op de voorbije twee weken. Beide parken ontvingen veel bezoekers door het mooie weer. Zo likte Mini-Europa de wonden van de terreuraanslag die iets meer dan een jaar geleden gebeurde. Het Brusselse park werd bijna drie keer meer (284 procent) bezocht tegenover vorig jaar. Daarmee zit Mini-Europa op hetzelfde bezoekersaantal als in 2015.



Het subtropisch zwembad Océade kreeg zeventien procent meer bezoekers in vergelijking met de vorige paasvakantie, waaronder veel zwemliefhebbers uit Noord-Frankrijk. Het valt gedelegeerd bestuurder Thierry Meeùs op dat er opvallend weinig Vlamingen een plonsje wagen. "We vermoeden dat heel wat Vlamingen niet weten dat Océade nog steeds open is. We zullen daarom extra communiceren en we blijven inzetten op toffe activiteiten", besluit hij.