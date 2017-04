Italiaanse luchtvaartmaatschappij ontsnapt aan faillissement

MVDC

14/04/17 - 14u59 Bron: Belga

© afp.

Het lijkt erop dat de noodlijdende Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia vandaag opnieuw ternauwernood aan een faillissement is ontsnapt. Vakbonden en directie bereikten op het nippertje een akkoord dat de weg zou moeten vrijmaken voor een herkapitalisatie van het bedrijf. Om de deal in werking te stellen, is er een goedkeuring van het personeel nodig.

Alitalia is al sinds 2002 verlieslatend en stond de afgelopen tien jaar drie keer op de rand van het faillissement. Volgens een studie van 'Mediobanca' hebben de inspanningen om de luchtvaartmaatschappij boven water te houden de Italiaanse belastingbetaler tussen 1974 en 2014 al zeker 7,4 miljard euro gekost.



Gisterennacht kwam er een akkoord tot stand via bemiddeling van de regering. De vakbonden verzetten zich niet langer tegen een gemiddelde loonsverlaging voor het personeel en het ontslag van 980 voltijdse werknemers. Alitalia had aanvankelijk aangegeven dat het de lonen met maximum 30 procent wilde terugdringen en ongeveer 2.000 van de 12.500 werknemers wilde ontslaan. "Dit is de best mogelijke oplossing gezien de crisis waarin het bedrijf zich bevindt", verklaarde minister van Industrie Carlo Calenda aan de publieke radiozender RAI. (Lees hieronder verder). Lees ook Alitalia schrapt meer dan 2.000 banen

Vluchten afgeschaft in Zaventem en Charleroi door staking Italiaanse luchtverkeersleiders

Nieuw noodplan voor Alitalia voorziet in kostenverlaging en omzetstijging