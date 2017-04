Dit is het goedkoopste vakantieoord van Europa

maaike van den cruyce

14/04/17 - 13u45 Bron: BBC

© epa.

Zwarte-Zee Dat de Belg graag op vakantie gaat, is een feit en het kan ook goedkoop. Sunny Beach, een badplaats gelegen aan de Zwarte Zee in Bulgarije, is volgens een 'Post office study' uitgeroepen tot de goedkoopste vakantieplek binnen Europa. De studie nam in totaal 19 bestemmingen onder de loep waaronder de Portugese Algarve en de Costa del Sol in Spanje.

Het onderzoek naar het goedkoopste vakantieoord werd gebaseerd op een mand vol essentiële producten uit lokale winkels in 19 Europese bestemmingen. Dit varieerde van eten en drinken tot zonnecrème. Aan het strand van de Zwarte Zee kostte deze mand 43,50 euro. Op feesteiland Ibiza bedroeg diezelfde mand maar liefst een slordige 154 euro. Na Sunny Beach volgden de Algarve in Portugal met 72 euro en de Spaanse Costa del Sol met 76 euro. Lees ook De populairste vakantiebestemming van Belg deze paasvakantie zal je verrassen

Drukte door strengere controles Zaventem valt goed mee

Prijsdaling

Andrew Brown, woordvoerder van 'Post Office Travel Money', zegt dat Sunny Beach zijn goedkope prijzen vooral te danken heeft aan eten. "Als u een week op vakantie vertoeft aan de Zwarte Zee, dan kost dat je 206 euro tegenover 750 euro in Frankrijk of Italië. Een tweede reden voor de lage prijzen op de Bulgaarse bestemming is dat de marktprijs is gezakt met 10%. Dit was ook het geval in Mamaris in Turkije (4%) en in Paphos in Cyprus (0,5%)

Gelijkaardige bestemmingen

"Deze goedkope bestemmingen proberen op deze manier toeristen te lokken. Restaurants en hotels spelen hierop in door hun prijzen te laten zakken", verklaart Andrew Brown. "U kunt ook het best prijzen van gelijkaardige bestemmingen in hetzelfde land vergelijken voor u een keuze maakt. Zo zullen Spaanse toeristen 25% meer betalen voor essentiële producten aan De Costa Blanca dan aan de Costa del Sol. Producten in Mallorca blijken 47% duurder dan aan de Costa del Sol, maar dat is nog een derde goedkoper dan op Ibiza", besluit Brown.

Hieronder vindt u de 5 goedkoopste én 5 duurste Europese vakantieoorden:



5 goedkoopste bestemmingen:



1) Sunny Beach, De Zwarte Zee (Bulgarije)

2) Algarve (Portugal)

3) Costa del Sol (Spanje)

4) Marmaris (Turkije)

5) Paphos (Cyprus)