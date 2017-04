Panda's in Nederland kosten veel maar brengen méér op

Bewerkt door: jv

De twee reuzenpanda's die sinds gisteravond in het Nederlandse Ouwehands Dierenpark verblijven, zullen meer opleveren dan ze kosten. Eerdere ervaringen in dierentuinen in België en Frankrijk leren dat de bezoekersaantallen met tientallen procenten stijgen na de komst van deze dieren. Ook het toerisme in de regio is gebaat bij de aanwezigheid van de panda's.