United Airlines biedt dan toch excuses aan voor hardhandige behandeling van passagier

Door: redactie

12/04/17 - 03u15 Bron: Belga

De CEO van United Airlines Oscar Munoz. © ap.

De CEO van luchtvaartmaatschappij United Airlines heeft zich gisteren dan toch geëxcuseerd omdat een passagier hardhandig van een vliegtuig werd gehaald in Chicago, bijna 48 uur nadat het incident zich voordeed.

© afp.

"Ik bied mijn oprechte excuses aan de klant die brutaal van het vliegtuig werd gezet en aan alle klanten aan boord. Niemand zou zo ooit zo behandeld mogen worden", zei Oscar Munoz in een verklaring. "We gaan herstellen wat stuk is, zodat dit nooit meer gebeurt."



De feiten speelden zich zondag af, en beelden ervan belandden op sociale media. De vlucht was overboekt, en daarom werden passagiers gezocht die vrijwillig wilden uitstappen. Omdat niemand zich aanbood, werd een man hardhandig van zijn stoel gehaald en het vliegtuig uitgedragen. Toen hij zei dat hij dokter was en afspraken met patiënten had, mocht hij het vliegtuig - met bebloed gezicht - weer op.



Agressieve ordeverstoorder

De verontschuldigingen van Munoz van dinsdag staan in schril contrast met zijn initiële reactie. In de nacht van maandag op dinsdag omschreef hij de passagier in een brief aan zijn medewerkers als "agressief" en een "ordeverstoorder".



De brief deed de verontwaardiging over het incident enkel toenemen. Op sociale media werd opgeroepen tot een boycot van het bedrijf, en het aandeel van United zakte dinsdag fors.



Intern onderzoek

Het bedrijf heeft een intern onderzoek beloofd naar hoe zijn personeel omgaat met overboekte vliegtuigen. De resultaten van het onderzoek worden op 30 april gepubliceerd.