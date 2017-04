Robbedoes en co krijgen pretpark bij Avignon

EB

10/04/17 - 15u24 Bron: AFP

© Parc Spirou.

In juni wordt in Monteux, bij Avignon in Frankrijk, de eerste steen gelegd van een park dat volledig gewijd zal zijn aan Spirou - of Robbedoes zoals we hem in Vlaanderen kennen - en de andere striphelden van uitgeverij Dupuis. Dat hebben de projectleiders vandaag bekendgemaakt.