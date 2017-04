Warmste 9 april ooit lokt 150.000 toeristen naar Belgische kust

SPS

9/04/17 - 19u07 Bron: Belga

© Benny Proot.

video Het was vandaag de warmste 9 april ooit en dat mooie weer heeft naar schatting 150.000 dagtoeristen naar de kust gelokt.

"Het was een topweekend voor de paasvakantie, die al goed gestart was. Mensen komen hier graag hun batterijen opladen", zegt Dirk Marteel van Westtoer.

Impulsbestemming

© Benny Proot. 4 scrambles, lost child alert...4 times found and happy together...@BeAirForce 40Sqn SAR, our pride at theBelgian coast! #audeaudenda #proud pic.twitter.com/pM22nAuip0 — Belgian Air Force (@BeAirForce)

Gedurende het weekend was er ruim tachtig procent bezetting in de kusthotels. Daarvan waren ook een groot aantal last-minuteboekingen.



"De kust is een impulsbestemming. Er heerst hier een groot vakantiegevoel. Het zwemverbod heeft de toeristen niet afgeschrikt om naar de kust te trekken. Er is voldoende anders te doen", aldus Marteel.



De Belgische luchtmacht liet via Twitter weten dat het vier keer moest uitrukken voor een verloren gelopen kind. De scrambles werden vier keer tot een goed einde gebracht.