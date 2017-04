Pretpark Comics Station opent de deuren in Antwerpen

SPS

in beeld In het stationscomplex van Antwerpen-Centraal heeft het langverwachte pretpark Comics Station vandaag de deuren geopend voor het grote publiek. Het indoor pretpark bevindt zich nabij de ingang aan het Kievitplein en moet die kant van het station helpen heropleven. Gezinnen met kinderen vinden er 60 attracties en activiteiten rond populaire stripfiguren, met als blikvanger de hoogste indoor glijbaan ter wereld (22,5 meter).

De komst van Comics Station werd al in de zomer van 2014 aangekondigd, maar door problemen met onder meer het verkrijgen van de juiste vergunningen liep de bouw en dus ook de opening heel wat vertraging op. Na de officiële presentatie op 25 maart moest de eigenlijke opening nog eens met een week worden uitgesteld omdat het op punt stellen van enkele attracties langer duurde dan voorzien. Het restaurant kon wel al de deuren openen. Zondag is het dan toch zover en vallen alle vier verdiepingen van het pretpark te verkennen door het grote publiek.



Comics Station is onderverdeeld in zes themazones, telkens rond een bekende Belgische stripreeks: De Smurfen, Suske & Wiske, Jommeke, Lucky Luke, De Kiekeboes en Urbanus. Die laatste werkte zelf mee aan het ontwerpen van zijn themazone "Tollembeek".



Een bezoek aan Comics Station kost 19,5 euro per persoon, kinderen tot drie jaar mogen gratis binnen. Het pretpark is open op woensdag van 12 tot 18 uur, op zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur en tijdens de Belgische en Nederlandse schoolvakanties dagelijks van 10 tot 18 uur.