Drukte door strengere controles Zaventem valt goed mee

Robby Dierickx

7/04/17 - 08u58 Bron: Eigen berichtgeving

© photo news.

Op Zaventem zijn voorlopig geen problemen door de strengere controles op passagiers die reizen naar landen buiten de Schengenzone. Het drukste moment was vanochtend tussen 5 en 6 uur, toen volgens Brussels Airport zowat 200 reizigers stonden aan te schuiven aan de grenscontrole.

Volgens de luchthaven is dat echter niet abnormaal. "Er moest zowat een uur aangeschoven worden, maar het is niet duidelijk of dat door de drukte of door de extra controles kwam", klinkt het bij Brussels Airport. "Die lange wachtrijen komen namelijk wel vaker voor. We hebben extra personeel ingezet om de vragen van reizigers te beantwoorden."



Vanaf vandaag moet iedereen die buiten de Schengenzone reist strenger gecontroleerd worden. Concreet wordt nagegaan of de passagier in de politierechtbank staat. Voordien keek men bij de grenscontroles enkel naar de geldigheid en de echtheid van het identiteitsdocument en of de foto overeenstemde met het gezicht van de reiziger.