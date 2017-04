Klimaatverandering zal meer zware turbulentie veroorzaken op vluchten

KVDS

De klimaatverandering zal als gevolg hebben dat vliegtuigen steeds vaker te maken krijgen met zware turbulentie. Dat zegt een klimaatwetenschapper. Volgens Paul Williams van de universiteit van Reading zal het aantal gevallen van hevige turbulentie, waarbij trans-Atlantische passagiers uit hun zetel worden gelicht, fors stijgen, en twee tot drie keer vaker voorvallen.

Analyse van computersimulaties voor winterse trans-Atlantische clear-air turbulentie, turbulentie bij een wolkenloze hemel, leerde de wetenschappers dat matige tot zware luchtturbulentie in het slechtste geval met 170 procent zal stijgen, en de meest hevige vorm van turbulentie met 188 procent, waarschuwt Williams in het vakblad Advances in Atmospheric Sciences. Een en ander heeft de maken met de hoeveelheid CO2 in de lucht en de snelheidsverschillen tussen verschillende luchtlagen.