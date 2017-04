Inbrekers stelen pelikaaneieren uit Amsterdamse zoo en veroorzaken dood van dier

Door: redactie

Roze pelikanen in de Artis-zoo © anp.

Inbrekers hebben in de Amsterdamse dierentuin Artis een roze pelikaan een gebroken poot bezorgd, waardoor het dier is doodgegaan. Tien van de veertien eieren van de groep pelikanen zijn bovendien verdwenen en de dieren zijn midden in het broedseizoen ernstig verstoord. De Amsterdamse dierentuin maakte vandaag bekend aangifte te hebben gedaan van onder meer dierenmishandeling, diefstal en vandalisme.

Artis heeft de laatste tijd vaker last gehad van ongewenst nachtelijk bezoek. Meerdere 'inklimmers' zijn betrapt en door de politie beboet, maar in de nacht van zondag op maandag was het opnieuw raak. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. Van het incident zijn geen camerabeelden.



Directeur Haig Balian van Artis weet nog niet precies wat er is gebeurd met de veertien paren broedende pelikanen. "Je hebt rare mensen die de vreemdste dieren in huis hebben, maar we hebben geen aanwijzingen dat de insluipers doelbewust op zoek waren naar de eieren. Het zou net zo goed vandalisme kunnen zijn. Maar er zijn echt tien eieren weg en we hebben geen kapotgemaakte eieren gevonden. Als voorzichtig met de eieren wordt omgegaan, kunnen ze eenvoudig nog uitkomen," zegt Balian.



In totaal leven 48 roze pelikanen in de dierentuin. Een pelikanenpaar legt volgens de directeur doorgaans maar een ei. Als dat misgaat, komt het vaak voor dat een vrouwtje een tweede ei legt. Roze pelikanen komen vooral in Oost- en Zuidoost-Europa in het wild voor.