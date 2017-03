Gebruik passagierslijsten in strijd tegen terreur stap dichterbij

SPS

31/03/17

De ministerraad heeft een nieuwe stap gezet in het gebruik van passagierslijsten in de strijd tegen terreur. De ploeg-Michel keurde een koninklijk besluit goed dat specifiek gericht is op het luchtverkeer. Een volgende stap is een KB voor het internationaal treinverkeer.