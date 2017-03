Paris Plages wil geen zand meer van bedrijf dat muur van Trump wil bouwen

SPS

Parijs wil geen zand meer van de Frans-Zwitserse cementreus LafargeHolcim voor Paris Plages. Dat heeft het stadsbestuur beslist. Aanleiding zijn de uitspraken van LafargeHolcim dat het bereid is het cement te leveren voor de muur die de Amerikaanse president Donald Trump wil optrekken op de grens met Mexico.

"We zien af van hun diensten", aldus de adjunct van burgemeester Anne Hidalgo, verwijzend naar "ethische engagementen" die de Parijzenaar van zijn stad mag verwachten.



Sind 2002 levert Lafarge - in 2015 gefuseerd tot LafargeHolcim - het zand voor Paris Plages, het zomerevenement waarbij de oevers van de Seine jaarlijks worden omgetoverd in een strand.



De samenwerking kwam al eerder onder vuur toen bleek dat de groep in 2013-2014 onrechtstreeks Islamitische Staat (IS) had gefinancierd om een cementfabriek in Syrië draaiende te kunnen houden.



Het fusiebedrijf LafargeHolcim zit in de portefeuille van de investeringsmaatschappij Groep Brussel Lambert van de Belgische zakenman Albert Frère. GBL is de op één na grootste aandeelhouder van het cementbedrijf, met een belang van 9,43 procent.