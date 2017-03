Walibi kampt met beverprobleem: park wil diertjes euthanaseren

KV

27/03/17 - 20u31 Bron: RTL, VTM Nieuws

© photo news.

video Pretpark Walibi zet de beverjacht in. De knaagdieren, die er leven in de Dijle, hebben op twee jaar tijd verschillende bomen in het park afgeknaagd. Aangezien de omvallende bomen een gevaar vormen voor de attracties, heeft het park nu beslist dat de dieren uit de weg geruimd moeten worden.

De Dijle stroomt door het park in Waver. De beverfamilie die er woont knaagt regelmatig aan de bomen in de omgeving, maar dat brengt de veiligheid van sommige attracties, in het bijzonder die van de houten achtbaan 'De Weerwolf' in het gedrang.



"Als we niet anticiperen, bestaat het risico dat de bomen op de structuur vallen," zegt Benoit Gustin, die veantwoordelijk is voor het onderhoud van de groene ruimte in het park.



"Bevers zijn beschermde dieren, dus wij doen dit zeker niet voor de lol", klinkt het bij Walibi. "Maar als de veiligheid in het gedrang komt, moeten we wel maatregelen nemen."

Euthanasie Het park opent over enkele dagen weer de deuren en het bestuur wil geen veiligheidsrisico lopen. Het Waalse Agentschap voor Natuur en Bos heeft daarom uitzonderlijk beslist dat de beverfamilie mag gedood worden, hoewel bevers een beschermde diersoort zijn.



Deze week nog zullen er vallen worden uitgezet in de Dijle. De bevers zullen vervolgens vermoedelijk geëuthanaseerd worden, omdat er voorlopig nog geen opvang voor de dieren gevonden werd.



"Het is minder makkelijk dan het lijkt, want je moet een plaats vinden waar je de dieren die je gevangen hebt, weer kan vrijlaten," zegt Ivan Thienpont van het Waals Agentschap voor Natuur en Bos. Bovendien is het moeilijk om in het verstedelijkte Waals-Brabant een plaats te vinden waar ze de bevers kunnen vrijlaten, omdat die daar dezelfde problemen zouden kunnen veroorzaken als in Walibi, voegt hij eraan toe.