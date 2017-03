Bejaard koppel (96) en (89) stapt op het verkeerde vliegtuig en komt uit in dorpje New York

IBR

27/03/17 - 00u30 Bron: upi.com

© thinkstock.

Een bejaard koppel uit Florida wilde naar hun tweede thuisbasis in Michigan vliegen, maar stapte per ongeluk op het verkeerde vliegtuig en kwam uit in het kleine dorpje New York aan de Canadese grens.

De 96-jarige Helen Wheeker kon wel lachen om het avontuur. "Als we nu echt in New York City waren beland, was het nog wel cool geweest!", klonk het. © kos.

De 96-jarige Helen Wheeker en haar 89-jarige partner George Nobel wonen afwisselend in Davie, Florida en Jenison, Michigan. Vorige week woensdag werden ze door vrienden afgezet aan het vliegveld van Fort Lauderdale in Florida, om naar hun huis in Jenison te gaan. De oudjes, die allebei in een rolstoel zitten, kwamen per ongeluk bij de verkeerde gate terecht: ze stonden klaar bij de gate naast de gate die ze eigenlijk moesten hebben.



Vreselijke fout

De fout werd niet opgemerkt en nietsvermoedend stapten de twee op een vliegtuig naar Ogdensburg, New York, een klein plaatsje aan de Canadese grens, zo'n 520 mijl (ongeveer 836 kilometer) verder dan hun eigenlijke bestemming. Aangezien de vlucht ongeveer even lang duurde als de vlucht die ze normaal altijd nemen, had het koppel pas nadat ze geland waren in de gaten dat er iets niet klopte. "De kapitein kwam uit zijn cockpit en keek ons aan. Hij zei dat er iets 'vreselijks' gebeurd was. Toen ik vroeg wat er dan gebeurd was, zei hij dat we op het verkeerde vliegtuig zaten", vertelt Wheeker. "Ik kon niets anders dan lachen! Als dit nu New York City was geweest, dan zou het echt cool geweest zijn!"



Avontuur

Volgens de woordvoerder van de betrokken luchtvaartmaatschappij leidde een defect bij de scanner die de instapkaarten checkt, tot de fout. Aangezien het kleine vliegveldje van Ogdensburg slechts twee bestemmingen heeft, Florida en Albany, koos het koppel ervoor om terug naar hun originele vertrekplaats te reizen. De vlucht werd vergoed door de vliegtuigmaatschappij. Helen en George konden wel met de situatie lachen: "Het was een avontuur. Hoeveel mensen die bijna honderd zijn, kunnen zeggen dat ze dit meegemaakt hebben?", lacht Helen. George zegt er wel eerlijk bij dat hij de energie niet meer heeft om nog eens zo'n 'tripje' te maken. "Ik denk dat we vanaf nu maar in Jenison gaan blijven. Onze reisdagen zijn voorbij."