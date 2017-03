Brusselse luchtverkeersleiders dreigen met paasstaking wegens 'heksenjacht'

Door: redactie

21/03/17 - 05u45 Bron: Het Nieuwsblad

© photo news.

De luchtverkeersleiders op Zaventem zijn woedend op minister van Mobiliteit François Bellot. Vakbond ACV-Transcom dient vandaag een stakingsaanzegging in als de minister geen einde stelt aan de "heksenjacht". Alles draait om de beslissing om de luchtverkeersleiders individueel te verhoren voor een gerechtelijk onderzoek en voor een audit die ­Bellot heeft aangevraagd. Dat meldt Het Nieuwsblad.

De luchtverkeersleiders van Belgocontrol dreigen met een staking omdat ze individueel zullen worden verhoord over de beslissingen die ze nemen op Zaventem. Soms wijken die beslissingen van het normale plan af door een verkeerde windrichting of druk verkeer, waardoor de veiligheid anders in het gedrang zou komen. Actiecomités, die zich vooral met geluidshinder bezighouden, beschuldigen de verkeersleiders er echter hun beslissingen te weinig kunnen motiveren. De administratie Mobiliteit wil daarom voor haar audit de namen krijgen van wie er op welk moment bepaalde beslissingen heeft genomen.



Actiecomité

Ook de onderzoeksrechter van het Brusselse parket, wil die informatie graag hebben. Het parket voert sinds 2010 na een klacht van omwonenden een onderzoek naar het gebruik van de start- en landingsbanen. "Maar er werden nog nooit individuele luchtverkeersleiders verhoord", zegt Kurt Callaerts van ACV-Transcom aan Het Nieuwsblad. "Als verkeersleiders weten dat ze individueel verhoord kunnen worden over hun beslissingen, dan zullen ze in de toekomst misschien niet meer alleen bezig zijn met de veiligheid, maar beginnen na te denken over welk actiecomité een klacht zou kunnen indienen", zegt Callaerts.



Stakingsaanzegging

De raad van bestuur van Belgocontrol, die is samengesteld door politieke partijen, gaf vorige week al toestemming om de namen van de verkeersleiders door te geven. Minister Bellot laat weten dat hij zeer snel met de vakbond rond de tafel wil zitten over het dossier, wanneer dat zal zijn is nog niet bekend. Als de vakbonden tegen deze voormiddag geen garanties krijgen dat hun eisen zullen worden ingewilligd, dan dienen ze een stakingsaanzegging in. Die moet vijftien dagen op voorhand worden ingediend. De eerste stakingsdag zou dan vallen tijdens de eerste week van de paasvakantie.