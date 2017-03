"267 landen bezocht, maar voor échte vakantie ga ik toch naar onze kust"

GUDRUN STEEN EN BIEKE CORNILLIE

20/03/17 - 05u00

© Benny Proot.

Had Ivo Pauwels (67) zo'n wereldkaart om met een muntje de landen weg te krassen waar je al heen reisde, dan bleven er nog weinig zilveren plaatsen over. De West-Vlaming zette voet aan wal in liefst 267 landen. Zijn ultieme doel? 300. Geen enkele landgenoot zwierf ooit meer rond. "En daarna? Dan ga ik de kastelen van de Loire bezoeken met de bond van de gepensioneerden."

Vandaag stapt Ivo Pauwels op het vliegtuig richting Principe, een eiland in de Golf van Guinee. Land 267: check. Normaal passeert hij daarna nog eens op hoofdeiland Sao Tomé en zet hij voet aan wal in Equatoriaal-Guinea aan de Afrikaanse Westkust. In juni mag hij Gabon afvinken, in september zal hij Tibet en Noord-Korea kunnen wegkrassen. Voor wie dacht veel van de wereld gezien te hebben: Tom Waes en co verbleken bij het zien van het palmares van Kuifje uit Koksijde. Slechts 191 andere globetrotters ter wereld reisden naar zoveel landen als Ivo.



Avonturier van de oude stempel

En zeggen dat het allemaal begon met een minitripje naar Southend, in 1967. Een vliegticket met zijn vakantiejobgeld. "20 minuutjes, van Oostende naar Engeland. Ik was 17 en wilde eens vliegen", lacht Ivo, avonturier van de oude stempel. Internet? Nee, in al dat gedoe heeft hij geen zin meer. En zijn foto's maakt hij met een analoog toestel. Tienduizenden beelden zitten er ondertussen in zijn albums.



Vier jaar na Oostende - Southend was het al tijd voor het 'echte werk'. De droogte in de Sahel was overal in het nieuws en solidariteitsacties kwamen op gang. Ivo, toen student geschiedenis en archeologie aan de VUB, vulde samen met vrienden twee jeeps hulpgoederen en vertrok. "Jullie krant, 'Het Laatste Nieuws', sponsorde me voor 50.000 frank om elke week, 8 keer, een reportage over onze reis te schrijven. Wij dus door de woestijnvlakte om 45.000 km te overbruggen en tonnen medicaties, voedsel en melk uit te delen." De reis blijft tot op vandaag het meest op Ivo's netvlies gebrand.