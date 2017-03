Buitenlandse Zaken raadt reizigers in Turkije aan alert te zijn

Door: redactie

16/03/17 - 20u00 Bron: Belga

Een betoging aan het Nederlandse consulaat in Istanboel op zondag 12 maart 2017. © reuters.

In de aanloop naar het referendum over de grondwetswijziging raadt Buitenlandse Zaken reizigers aan om "in heel Turkije alert te blijven en samenscholingen en drukke plaatsen te mijden", zo blijkt vandaag uit een geactualiseerd reisadvies.

"In de aanloop naar het geplande referendum omtrent de grondwetswijziging dat zal plaatshebben op 16 april 2017, wordt reizigers aangemaand om in heel Turkije alert te blijven en samenscholingen en drukke plaatsen te mijden", zo staat in het reisadvies.



"Wegens de terreurdreiging blijft de grootste waakzaamheid geboden over heel het land en in het bijzonder in de grote steden", zo vervolgt Buitenlandse Zaken. "Elke reis dient te worden geëvalueerd op basis van de mogelijk op te lopen veiligheidsrisico's: de waarschijnlijkheid dat andere veiligheidsincidenten van terroristische aard plaatsvinden, blijft zeer hoog. Het is dan ook aanbevolen om de grootste waakzaamheid aan de dag te leggen, drukke privé- en openbare plaatsen, grote menigtes en volksmassa's te vermijden en uit de buurt te blijven van overheidsgebouwen."



Niet-essentiële reizen naar de zuidoostelijke provincies en plaatsen die grenzen aan Syrië en Irak worden afgeraden.