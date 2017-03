Hotelprijzen daalden na aanslagen van 22 maart in Brussel en Brugge

Door: redactie

Na de aanslagen van 22 maart daalde de bezettingsgraad van de hotels in de kunststeden Brussel, Antwerpen, Gent en Brugge. Enkel in Brussel en Brugge was er in 2016 ook sprake van een daling van de kamerprijzen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang).

In Antwerpen hadden de gebeurtenissen van maart een grote impact op de kamerbezetting, maar de prijzen bleven nagenoeg stabiel. Ook in Gent daalde de bezettingsgraad, maar was de invloed op de gemiddelde kamerprijs beperkt. "In maart, april en mei was er zelfs sprake van hogere kamerprijzen in enkele hotels omdat een aantal mensen Brussel links lieten liggen en naar Gent uitweken", aldus Weyts.



Daling kamerprijs

Naast een gedaalde bezettingsgraad daalde de gemiddelde kamerprijs in Brussel vanaf mei. De prijsdaling was er veel hoger dan in de andere kunststeden. Ook Brugge meldt zowel een gedaalde kamerbezetting als een daling van de gemiddelde kamerprijs. "De reden hiervoor is dat veel in groep verblijvende vrijetijdstoeristen de stad in 2016 niet hebben bezocht, waardoor er een groot aantal kamers op de markt kwamen", aldus Weyts.