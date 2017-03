Honderden vluchten van en naar Berlijn geannuleerd

Door: redactie

Door de staking van het grondpersoneel worden vandaag bijna alle vluchten vanaf de luchthavens Schönefeld en Tegel in Berlijn geannuleerd. Vliegen van en naar de twee vliegvelden zal daardoor bijna onmogelijk zijn, zo meldt een woordvoerder van het vliegveld.

Het gaat om 194 vluchten bij Schönefeld en 448 vluchten bij Tegel. De staking volgt op de acties van vrijdag, toen ongeveer zevenhonderd vluchten werden geannuleerd. Daar hadden tienduizenden passagiers last van. Het personeel eist een grotere loonsverhoging dan de werkgevers bieden.



Lufthansa, Air Berlin, easyJet en Ryanair

Ook op Brussels Airport zijn er maandag geen vertrekkende of aankomende vluchten naar of vanuit Berlijn, zo was af te leiden op de website van de luchthavenuitbater. Het gaat telkens om een tiental vluchten.



De acties op de luchthavens Tegel en Schönefeld duren nog tot morgenvoeg 05.00 uur. De stakingen treffen vooral vluchten van Lufthansa, Air Berlin, easyJet en Ryanair.