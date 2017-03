Ideaal voor korte skitrip: luchtvaartmaatschappij plant vanuit Brussel vluchten naar Sion

Bewerkt door: FT

Een nieuwe Britse luchtvaartmaatschappij, PowdAir, vliegt dit jaar vanuit Brussel naar de Zwitserse stad Sion, in de Alpen. Het wil skiërs op die manier sneller op de latten krijgen.

De maatschappij, die zich naar eigen zeggen specifiek richt op de wintersportmarkt, wil het Zwitserse Sion vanaf december vijf à zes keer per week verbinden met minstens zeven buitenlandse luchthavens. Het gaat om vijf Britse, een Nederlandse (Rotterdam) en een Belgische luchthaven.



De maatschappij heeft laten weten dat het zal vliegen op 'Brussel', maar of daarmee Brussels Airport wordt bedoeld, kon nog niet bevestigd worden. De luchthaven van Charleroi (Brussels South Charleroi Airport) laat alvast weten niet betrokken te zijn.



Sion is de hoofdplaats van het Zwitserse kanton Wallis. Skioorden als Crans Montana, Verbier en Zermatt liggen vlakbij. Een van de redenen om op de Zwitserse stad te vliegen, is dus skiërs sneller op de latten krijgen. Ideaal dus voor wie een korte skitrip geboekt heeft.



Geen licentie

Wat de status van de nieuwe Britse vliegtuigmaatschappij PowdAir precies is, is niet meteen duidelijk. Volgens een recent artikel van de Britse krant 'Financial Times' zouden de vluchten het eerste jaar uitgevoerd worden door het Kroatische Trade Air. PowdAir zou nog geen licentie (AOC) hebben.

Bij de maatschappij zelf kon niemand bereikt worden.