Vliegen iets onveiliger in 2016

10/03/17 - 11u14 Bron: ANP

Nagenoeg alle spelers van de Braziliaanse voetbalclub Chapecoense kwamen op 29 november 2016 om het leven bij een vliegtuigcrash in Colombia. © ap.

Vliegen was vorig jaar iets onveiliger dan in 2015. Brancheorganisatie IATA telde meer fatale ongelukken en meer dodelijke slachtoffers.

Vorig jaar waren er tien vliegtuigongelukken met dodelijke afloop, waardoor 268 mensen overleden. In 2015 waren er vier fatale ongelukken met 136 slachtoffers. Het gemiddelde in de voorgaande vijf jaar ligt op 13,4 fatale ongevallen met 371 doden.



De ongelukkenratio kwam vorig jaar op 0,39. Dat betekent dat er één groot ongeval was per 2,56 miljoen vluchten. Die ratio lag in 2015 nog op 0,32. In totaal vlogen vorig jaar 3,8 miljard mensen in 40,4 miljoen veilige vluchten, aldus de IATA.