Wat de crew al meteen opvalt bij passagiers als ze op het vliegtuig stappen

Door:

27/02/17 - 12u30 Bron: Quora, The Sun Door: Joeri Vlemings 27/02/17 - 12u30 Bron: Quora, The Sun

© thinkstock.

Stewards en stewardessen letten meteen op een aantal eigenschappen van passagiers terwijl die het vliegtuig opstappen. Ze moeten onder meer inschatten of iemand al dan niet onder invloed van drugs reist.

Het is belangrijk voor de crew om te weten wat voor vlees ze in de kuip hebben aan boord. Op het online forum Quora hebben een steward en een stewardess het erover dat ze vaak al de nationaliteit kunnen raden van passagiers. En of die al dan niet in de drank zullen vliegen.

Welke nationaliteit? Sjaak Schulteis heeft er dertig jaar ervaring als steward voor Lufthansa opzitten. "Wij letten op welke taal ze spreken en of ze een tijdschrift of krant vasthouden", zegt hij. "Als ik de taal kan achterhalen, begroet ik hen in die taal en hoop ik dat ik juist ben."

Gevaar? "Ruik ik alcohol, of drugs? Marihuana kan je ruiken", zegt Schulteis. "Als een passagier dronken of onder invloed van een andere drug is, wordt die mogelijk geweigerd op het vliegtuig. De eerste indruk is vaak de juiste en we weigeren echt wel mensen die een gevaar zouden kunnen vormen voor de veiligheid. Ik heb het zelf tot nu toe vier keer moeten doen en gelukkig kreeg ik telkens de steun van de purser en van de kapitein." © reuters.

Fysiek in orde? "Ik let op eventuele handicaps die iemand ongeschikt zouden maken om aan de exit te zitten", vertelt Janice Bridger, die als stewardess voor verscheidene luchtvaartmaatschappijen werkte. "Die passagiers moeten het fysiek aankunnen om een zware deur of een luik tot wel 30 kg te openen."

Engels? "Wie geen Engels verstaat, begrijpt de bevelen die geroepen worden niet, noch de instructies om de nooduitgangen te openen", zegt Janice Bridger. "Dat maakt hen ongeschikt om bij zo'n exit te gaan zitten."