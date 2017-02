Canadese man geweigerd door douane VS omwille van profiel op homo-app

Door: redactie

Een Canadese man kreeg geen toegang om de Verenigde Staten binnen te reizen, nadat een Amerikaanse douaneagent op zijn telefoon zijn profielen doorzocht op de homo-app Scruff en de website BBRT, een online community voor mannen die op zoek zijn naar avontuurtjes met andere mannen.

André, een dertigjarige man uit Vancouver, die zijn achternaam wil geheimhouden uit angst voor vergelding door de Amerikaanse douaneautoriteiten, vertelde aan Daily Xtra dat hij op weg was naar New Orleans om zijn vriend te bezoeken. Toen hij in oktober op Vancouver International Airport door de controle ging, werd hij geselecteerd voor een tweede inspectie. Die was volgens de man erg vernederend.



Hij vertelt dat een douanemedewerker zijn telefoon en computer in beslag nam en paswoorden eiste voor de toestellen. "Ik wist niet wat te doen. Ik was bang, dus ik gaf hen het paswoord en dan zat ik daar voor minstens een uur of twee. Ik miste mijn vlucht," zegt André.



Nadat hij een maand later opnieuw door de douane ging, ontdekte André dat zijn paswoorden werden bewaard door de Amerikaanse douaniers, nadat hij toegaf dat hij informatie van zijn telefoon had gewist. Na een "beschamend" moment waarbij hij zichzelf moest identificeren in naaktfoto's op zijn telefoon, werd André een "vermoedelijke escort" genoemd en mocht hij niet door.



André vertelt dat hij minstens 1200 dollar verloor aan vluchten en hotels voor de twee geannuleerde trips.