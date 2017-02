Ruim half miljoen passagiers voor Brussels Airlines in januari

Door: redactie

9/02/17 - 21u12 Bron: Belga

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft in januari 513.062 passagiers over de vloer gekregen, 8 procent meer dan in januari vorig jaar. De bezettingsgraad daalde wel tot 65 procent: een op de drie zitjes bleef dus leeg. Dat meldt Brussels Airlines.

Januari is elk jaar een maand met een lagere bezettingsgraad. Ondanks de passagiersstijging lag hij dit jaar lager dan in januari 2016 (toen 67,3 procent). Dat komt omdat er meer vluchten werden uitgevoerd en er meer zitjes werden aangeboden.



Vooral het aantal passagiers tussen Brussel en Noord-Amerika nam toe, het lag ruim 58 procent hoger dan een jaar eerder. Dat heeft te maken met de bestemming Toronto, die in april vorig jaar werd opgestart.



Brussels Airlines, sinds begin deze maand volledig eigendom van het Duitse Lufthansa, publiceerde voor het eerst zijn statistieken op dezelfde dag als de groep. Zij vervoerde in januari in totaal 7,9 miljoen passagiers, 12,6 procent meer dan in januari 2016.



Brussels Airlines wordt in de Duitse statistieken samengeteld met Eurowings, de dochter waarin het op termijn geïntegreerd zal worden. Lufthansa heeft daarnaast nog de merken Swiss en Austrian Airlines.