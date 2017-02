Zoo van Antwerpen zoekt honderden vrijwilligers om 175ste verjaardag te vieren

Door: redactie

9/02/17 - 18u07 Bron: Belga

© Zoo van Antwerpen.

De Zoo van Antwerpen viert in 2018 zijn 175ste verjaardag en is van plan dat in stijl te doen. De dierentuin plant dat jaar tijdens de paasvakantie een reeks musicalvoorstellingen in de nieuwe Koningin Elisabethzaal en gaat daarvoor nu alvast op zoek naar honderden vrijwilligers die een handje willen helpen.