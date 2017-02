Plopsaqua op de vingers getikt voor enkel vrouwelijke redders op feestje

Door: redactie

8/02/17 - 22u27 Bron: VTM Nieuws

© RV.

Plopsaqua in De Panne heeft een strenge waarschuwing gekregen van het gerecht. Vorige zomer was er een privéfeestje waar alleen vrouwelijke redders aan het werk waren en dat is een inbreuk op de discriminatiewet. Dat meldt VTM Nieuws.

Plopsaqua was ingegaan op een vraag van een moslimgroep om op hun evenement alleen met vrouwelijke redders te werken. In mei kwam er eerst via een gesloten Facebookgroep een oproep om vrouwelijke redders te rekruteren. Terwijl de discriminatiewet net stipuleert dat er geen onderscheid gemaakt mag worden tussen mannen en vrouwen.



Volgens het arbeidsauditoraat van West-Vlaanderen mogen onze wetten niet in vraag gesteld worden op basis van religieuze redenen. "Plopsaqua moet aanvaarden dat klanten hen niet kunnen vragen door wie ze bediend worden", zegt arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere. "Het commerciële belang mag in geen geval boven de wet staan want waar trek je dan de grens? Het is hoe dan ook niet toegestaan om een onderscheid te maken op basis van geslacht. Dat kan enkel in heel uitzonderlijke gevallen, pakweg voor de rol van boze heks in een toneelstuk."



Ondertussen heeft Plopsaqua van het arbeidsauditoraat een principiële waarschuwing gekregen. "Het is niet onze bedoeling om onmiddellijk te vervolgen, we willen vooral duidelijk maken dat dergelijke zaken zich niet meer mogen voordoen", aldus De Ketelaere.



De directeur van Plopsaland, Steve Van den Kerkhof reageert als volgt: "We dachten dat dit mocht omdat het om privé-evenement ging. We zullen ons voortaan aan de regels houden. We zijn geen discriminerend bedrijf."



Volgens VTM Nieuws riskeert Plopsaland een fikse boete of zelfs een vervolging voor de rechtbank indien het pretprak nogmaals de discriminatiewet overtreedt.