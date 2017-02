Air Belgium hoopt tegen zomervakantie te vliegen

Door: redactie

1/02/17 - 08u10 Bron: Belga

Oprichter van Air Belgium Niky Terzakis. © belga.

De luchtvaartmaatschappij in oprichting Air Belgium hoopt tegen eind maart-begin april haar vlieglicentie beet te hebben. CEO Niky Terzakis blijft bij zijn ambitie om eind juni de eerste vlucht te kunnen lanceren tussen België (Zaventem of Charleroi) en China.

Terzakis, met een verleden bij onder meer cargomaatschappij TNT, diende in december vorig jaar de aanvraag tot licentie in bij het directoraat-generaal Luchtvaart van de federale overheidsdienst Mobiliteit. De CEO hoopt "eind maart-begin april" de nodige papieren te hebben.



Op dat moment zal er ook meer duidelijkheid komen over de bestemmingen - "verschillende grote steden in China" is tot nu toe de meest precieze omschrijving - én over de thuisbasis van Air Belgium. Daarvoor gaat het tussen Brussels Airport en de luchthaven van Charleroi.



Op en top Belgisch

Air Belgium onthulde vandaag ook het kleurenschema van de toekomstige vliegtuigen. Zij krijgen het AB-logo met kroon op de staart en de Belgische kleuren op de romp. Een weloverwogen keuze, stelt Terzakis. Air Belgium is een Belgische maatschappij, met een Belgische stijl en Belgische knowhow, klinkt het.



Eens de licentie binnen, denkt Terzakis nog drie maanden nodig te hebben om effectief van start te kunnen gaan. "De ambitie blijft om eind juni te vliegen", aldus de CEO. Dat zal in eerste instantie gebeuren met vier Airbussen A340.



Over het financiële plaatje wil Terzakis niet zoveel kwijt. Achter Air Belgium staan Belgische en buitenlandse investeerders (in mediaberichten was er bijvoorbeeld sprake van Hongkongs geld). De maatschappij hoopt in het tweede jaar van operaties winstgevend te zijn.