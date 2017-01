Touroperator U-tour vliegt vanaf april opnieuw van Luik naar China

Door: redactie

31/01/17 - 06u15 Bron: Belga

© thinkstock.

De Chinese touroperator U-Tour zal vanaf morgen opnieuw vanuit Liege Airport naar China vliegen, dit keer met de Russische luchtvaartmaatschappij Vim Airlines. Dat schrijven L'Echo en De Tijd vandaag. Het nieuws hing al even in de lucht, nadat in september bekendraakte dat U-Tour en de Russische maatschappij I-Fly een eind achter hun samenwerking zetten. U-Tour liet toen al weten dat het op zoek was naar een nieuwe partner.