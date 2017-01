Barcelona voert hotelstop in

Door: redactie

27/01/17 - 17u36 Bron: Belga

Er komen geen nieuwe hotels meer in het centrum van Barcelona. Dat heeft de gemeenteraad van de populaire Spaanse stad beslist. De hotelstop komt er omdat de prijzen op de vastgoedmarkt, die verzadigd is door de vele toeristische verblijven, de hoogte in schieten, ten koste van de lokale bewoners.