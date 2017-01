Dit hotel heeft maar één kamer, maar wat voor één

Koen Van De Sype

27/01/17 - 10u08 Bron: Metro

Heb je er ooit van gedroomd om een hotel helemaal voor jezelf te hebben? Dan is dit je kans, want in de Tsjechische hoofdstad Praag is er een hotel met maar één kamer. En het heeft een uitzicht om van te duizelen.

Het Tower Park Praha is ondergebracht in een televisietoren, op 70 meter boven de stad. De suite heeft een luxueus bed met handgenaaide stoffering van paardenhaar en een badkuip in een glazen badkamer om helemaal in weg te dromen. Verder is het voorzien van alle mogelijke comfort, zoals televisie in bad, luxehanddoeken en een gigantische inloopkast.



En waar het uitzicht velen de adem zal benemen, is het misschien geen goed idee om er te verblijven als je last hebt van hoogtevrees. Want ook het prijskaartje is met gemiddeld 1.000 euro per nacht niet van de poes.