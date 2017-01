De onwaarschijnlijke reis van het dollarbriefje van een Belgische vrouw

Door: redactie

Waar gaat al ons geld eigenlijk naartoe? Een Belgische vrouw heeft daarop een wel erg letterlijk antwoord gekregen. Haar gepersonaliseerd Amerikaans dollarbiljet legde een indrukwekkende reis af. Na maanden onderweg te zijn, dook het meer dan duizend kilometer verder op, waar het bij toeval belandde in de handen van haar vriendin.

De Belgische Denise Perri bracht vorige zomer haar vakantie door in de Amerikaanse stad Atlantic City, waar ze verbleef bij haar vriendin Chelsea.



Voor de grap schreef de Kortrijkse studente communicatiewetenschappen er toen haar naam op een dollarbiljet: "Ik bedacht hoe geweldig het zou zijn voor een stripper om een dode president (op het biljet staat de afbeelding van president George Washington, red.) met mijn naam ernaast te krijgen," vertelt ze op Facebook.



Tijdens haar vakantie reisde Denise met Chelsea verder naar onder andere Washington, New York en Philadelphia en gaf ze de dollar uit. In welke stad ze de dollar precies spendeerde, herinnert ze zich niet meer.



Ze keerde terug naar België en vergat het bestaan van het briefje, tot ze gisteren via Facebook een bericht kreeg van Chelsea, die met vrienden op vakantie was op de Bahamas. Ze hadden er een dollar in handen gekregen van een zekere Denise die toevallig ook uit België kwam en Chelsea stuurde haar een foto.



Denise zag meteen dat het om haar handschrift ging: haar dollar reisde op enkele maanden tijd van het vasteland naar de Bahamas, om er uiteindelijk in de handen van Chelsea te belanden.



"In shock Facetimeden we elkaar en beseften we dat dit het grootste toeval ter wereld was," aldus Denise.



Omdat ze wil weten welke reis haar dollar nog verder zal afleggen, besloten Chelsea en Denise er de hashtag #denisesdollar op te zetten, met de vraag om foto's of tweets te posten van het briefje en de plaats waar het zich bevindt.



Tot nu toe heeft ze er nog niets over gehoord, zegt Denise, maar de actie werd ook nog maar gisteren opgestart. Ze kijkt er alvast naar uit om te weten waar haar geld de komende maanden zal uithangen.