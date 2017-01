Deze hotelkamer heeft geen muren, geen dak en geen sterren. Maar de boekingen stromen binnen

Door:

24/01/17 - 15u07 Bron: Business Insider; The Independent Door: Arno Van Hauwermeiren 24/01/17 - 15u07 Bron: Business Insider; The Independent

© Null Stern.

Muren en een dak boven je hoofd zijn absolute vereisten voor een hotelkamer. En als het hotel nog enkele sterren heeft, zijn we al helemaal tevreden. Dit hotel in de Zwitserse Alpen heeft geen sterren, noch muren of een dak. En toch is het nu al volgeboekt tot het einde van 2017.

'Null Stern' (Nul Sterren) is een openluchthotel in de Zwitserse Alpen dat enkel een bed en twee nachtkastjes aanbiedt aan de gasten. De kamers liggen bijna 2 kilometer boven de zeespiegel en kosten 200 euro per nacht. Niet goedkoop voor een sterrenloos hotel.



"De ster is niet het hotel zelf, maar de gast", verduidelijkt oprichter Daniel Charbonnier aan Business Insider. "We hebben alle muren weggelaten, waardoor enkel jij en jouw ervaring overblijven. Zwitserland zelf wordt het hotel." Lees ook Nooit te oud om te reizen: hoogbejaarde Lena (89) deelt vakantie-avonturen op Instagram

Moeder-dochterliefde: moeder stopt met werken om samen wereld rond te reizen De heuvels moesten worden afgevlakt voor de kamer. © Null Stern.

Butler Om het bed te kunnen installeren in de bergen, moest eerst het landschap worden afgevlakt. Helaas is er enkel plaats voor het bed en ligt het toilet onderaan de berg op vijf minuten wandelen. Je krijgt wel een persoonlijke butler. Hij verblijft in een hut vlakbij jouw 'kamer' en brengt je ontbijt op bed. Een butler staat dag en nacht voor je klaar. © Null Stern.