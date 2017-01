Nieuw 'kleintje' geboren in Planckendael

Door: redactie

Giraffe Megara is donderdagochtend bevallen van een 'kleintje'. © Planckendael.

In Planckendael is gisterochtend, donderdag, een giraf geboren. Dat meldt het Mechelse dierenpark. Parkbezoekers kunnen het kleintje al bewonderen in de stal. Met de baby erbij telt het park nu acht giraffen en - als alles goed gaat -, wordt er volgende maand nog eentje geboren.

Giraf Megara, zelf geboren in Planckendael, beviel van een 'kleintje'. De baby is al 1,75 meter groot en "eerder zwaar gebouwd". De bevalling gebeurde donderdag voor dag en dauw, de verzorgers waren toen nog niet aanwezig. Een camera heeft wel alles kunnen vastlegggen. "Een giraffengeboorte is wonderlijk, want de baby maakt een val van zo'n twee meter om daarna heel snel op zijn ranke pootjes te staan", meldt Planckendael.



Het is nog niet duidelijk welk geslacht het dier heeft. Van zodra het gekend is, zal het grote publiek de naam mee kunnen bepalen via het YouTube-kanaal van het dierenpark. De naam zal in elk geval met de letter S moeten beginnen, zoals die van alle dieren die dit jaar in Planckendael geboren worden. De zoo gebruikt dat systeem om snel te kunnen weten hoe oud de dieren zijn.



De draagtijd van giraffen is ongeveer vijftien maanden. Mannetjes worden tot vijf en een halve meter lang, vrouwtjes strekken meestal de nek tot vier en een halve meter. Het zijn de langste landdieren ter wereld en toch hebben ze maar zeven nekwervels, net zoals de mens. Hun tong is liefst 45 centimeter lang.