Spectaculairste achtbaan van de Benelux komt in Limburg te liggen

18/01/17 - 13u27

video Het Limburgse pretpark Toverland krijgt een van de spectaculairste achtbanen van de Benelux. In 2018 opent het attractiepark in het Nederlandse Sevenum een 'wing coaster' van tientallen meters hoog, met karretjes naast de rails. Dat meldt Looopings.nl.

De achtbaan wordt de vierde wing coaster van Europa en de eerste van de Benelux. Het pretpark in Nederlands Limburg doet daarvoor beroep op de Zwitserse fabrikant Bolliger & Mabillard, dat ook al 'Baron 1898' in de Efteling bouwde. De achtbaan zou opgeleverd moeten worden in 2018 en zou deel uitmaken van een nieuw themagebied in Toverland.



Hieronder kan u een filmpje bekijken van vergelijkbare wing coasters van Bolliger & Mabillard.