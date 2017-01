BV's gingen er op vakantie, nu halen touroperators reizigers terug uit Gambia

Fien Tondeleir

17/01/17 - 19u00 Bron: ANP & Eigen berichtgeving

Onder meer Bart Peeters, Natalia en Tine Embrechts gingen deze winter op vakantie in Gambia. © Instagram.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Belgen af naar Gambia te reizen. Het reisadvies voor het Afrikaanse land is vandaag aangescherpt. Het land is nochtans 'hot' deze winter, want onder meer Natalia, Tine Embrechts en Nathalie Meskens vierden er Nieuwjaar en ook Kobe Ilsen en Bart Peeters waren er op vakantie.

Op 1 december 2016 vonden in Gambia presidentiële verkiezingen plaats. President Yahya Jammeh verloor die, maar weigert zijn plaats af te staan aan zijn opvolger Adama Barrow. De onrust in het land wordt steeds groter, zeker nu deze week de machtsoverdracht gepland staat. Nigeria en een aantal andere West-Afrikaanse landen hebben intussen al laten weten zich voor te bereiden op een militaire interventie in het land. Het parlement heeft vanavond alvast de noodtoestand uitgeroepen voor drie maanden. Daarmee kan de huidige president Yahya Jammeh, die zijn nederlaag bij de presidentsverkiezingen van december weigert te erkennen, ook drie maanden langer aan de macht blijven.



Belgen in Gambia moeten er onder meer rekening mee houden dat de internationale luchthaven van Banjul kan sluiten. Buitenlandse Zaken raadt landgenoten die er zich bevinden ook aan de actualiteit op de voet te volgen, in regelmatig contact te blijven met hun touroperator en zich afzijdig te houden van manifestaties en betogingen en gevoelige politieke onderwerpen in het publiek te vermijden.



Intussen heeft Buitenlandse Zaken in Nederland laten weten 1.600 Nederlanders, die op dit moment door Gambia reizen via reisorganisaties TUI en Corendon, terug te halen naar Europa. TUI brengt de komende dagen dan ook geen nieuwe vakantiegangers naar Gambia.



De mensen die naar Nederland teruggaan, worden morgen en donderdag met vliegtuigen opgehaald. Corendon verwacht deze nacht al mensen te kunnen ophalen. "We wachten nu nog op informatie over het tijdstip dat ons vliegtuig kan landen, maar wij hopen vannacht nog aan te komen.''



Er is nog niet geweten of ook TUI België en andere reisorganisaties Belgen terug naar huis sturen.



Het nieuwe Egypte

Het Afrikaanse land wordt nochtans het nieuwe Egypte genoemd. Niet ver, niet duur en gegarandeerd 30 graden. Niet alleen Natalia, Tine Embrechts, Nathalie Meskens, Bart Peeters en Kobe Ilsen trokken er naartoe. Bij Travel World liepen dubbel zoveel boekingen binnen als vorig jaar en TUI België, die de bestemming voor het eerst aanbiedt, kende een vliegende start.