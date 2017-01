Vakantieparken en zelfs Egypte en Turkije: nu al tien procent meer boekingen voor paasvakantie

Fien Tondeleir

Een streepje zon en wat warmere temperaturen, de Belgen kijken er bij dit koude weer massaal naar uit. Dat zegt onder meer touroperator TUI. De reserveringen voor de paasvakantie stromen al volop binnen - ook al is het nog drie maanden wachten. "Zo werden er al 10 procent meer boekingen gemaakt dan in dezelfde periode vorig jaar", klinkt het. Opvallend: we kiezen dit jaar voor vakantieparken en trekken weer meer naar Egypte en de Turkse Riviera, ondanks hun negatieve imago.

Sneeuw, gladde wegen, vriestemperaturen: we lijken er midden januari al genoeg van te hebben en dus dromen we stilaan weg naar iets zonnigere bestemmingen. "De Canarische eilanden, de Costa del Sol, Cabo Verde, maar ook verre bestemmingen als Mexico en de Dominicaanse Republiek zitten in de lift", zegt Piet Demeyere van TUI. "Dat merken we aan de boekingen die nu binnenstromen, al zo'n tien procent meer dan vorig jaar."



Heel wat vroegboekingen dus en dat is nefast voor wie een lastminute wil versieren. "We verwachten voor de paasvakantie een lichte stijging qua passagiers ten opzichte van vorig jaar. Alleen wordt er nu veel sneller geboekt en worden lastminutes zeer onwaarschijnlijk", beamen ze bij TUI.



Opvallend: Egypte en de Turkse Riviera zijn dit jaar de grootste stijgers voor een paasreis, ondanks het negatieve imago van de moslimlanden. "Goede temperaturen, luxehotels, maar vooral het uiterst gunstige prijskaartje geven de doorslag. Een weekje zon met Pasen is voor velen al de tweede of derde geplande reis van het jaar, dus mag het budgettair niet ontsporen."



Luxueuzer

En dus worden ook de vakanties dichter bij huis gesmaakt. Zo kiezen de Belgen steeds vaker voor een verblijf in een vakantiepark, denk aan Center Parcs of Sunparks. "Net als voorgaande jaren zijn vooral de grotere accommodaties erg in trek, evenals onze kustparken. Gasten die eerder een verblijf bij ons boekten, zijn zich hiervan bewust. Dat is voor velen wellicht een reden om nu al te reserveren", klinkt het.



En ook bij Landal GreenParks, met 85 parken in Nederland, België en Duitsland, zien ze een forse groei van het aantal boekingen. "Ook wij ontvingen al tien procent meer reservaties dan in dezelfde periode vorig jaar. De Belgen zijn er erg vroeg bij en kiezen bovendien voor de luxueuzere verblijven. En wat hen onderscheidt van onze Nederlandse gasten: ze kiezen voor parken waar de restaurants goed scoren. Ze willen verdomd goed kunnen eten op reis", lacht Lilly Keizer, directeur marketing & sales bij Landal Greenparks.



Of er deze paasvakantie ook meer mensen naar de hotels aan de kust trekken, is nog niet bekend. Westtoer heeft nog geen cijfers over het aantal boekingen.