Broodje hesp kost Britse stewardess haar baan

De 22-jarige stewardess Shannon Gleeson is haar baan kwijtgeraakt omdat ze een broodje hesp van 5 euro heeft opgegeten. Volgens haar werkgever, luchtvaartmaatschappij EasyJet, zou ze het broodje hebben gestolen. "Ik ben echt geen dief", vertelt ze aan de Britse krant Daily Mail.

Onderweg tijdens een vlucht op 3 januari 2015 vanaf de Nederlandse luchthaven Schiphol kreeg Gleeson al snel honger. Een gewoon broodje eten kon ze niet vanwege haar notenallergie. Gelukkig hielp haar manager haar: hij gaf haar het broodje hesp. Gleeson dacht dat haar baas had betaald voor het broodje, dat eigenlijk voor de passagiers bedoeld was. Ze vergat echter een bewijs te vragen.



Een collega zag hen samen eten en gaf dat door aan luchtvaartmaatschappij EasyJet. Niet veel later werden Gleeson en haar manager ontslagen voor 'diefstal en ontoelaatbaar gedrag'. De stewardess bood nog aan om het broodje alsnog te betalen. "Ik ben geen dief en ik wil niet zo afgeschilderd worden", beweert ze.



De rechtbank geeft de 22-jarige Britse gelijk: dit ontslag was onterecht. "Over het incident bestaat geen twijfel: ze heeft een broodje gegeten en heeft er niet voor betaald", zei de rechter. "Maar als ik naar mijn verzekeraar zou bellen en zeggen dat mijn Rolls Royce gestolen is, gaat die me vragen om te bewijzen dat ik er één heb."



Kortom: omdat EasyJet geen inventaris bijhield, kan het bedrijf ook niet bewijzen dat het broodje van hen was. "Gleeson heeft het broodje ook niet genomen en was niet verantwoordelijk om te bewijzen dat ervoor betaald was".



Haar baan bij EasyJet krijgt Gleeson niet terug, ze ontvangt wel een ontslagvergoeding.