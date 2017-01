Airbus Lufthansa maakt noodlanding in Moskou door defect in cockpit

Door: redactie

16/01/17 - 02u00 Bron: Belga

© afp.

Een Airbus A321 van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft gisterenavond een noodlanding gemaakt op de luchthaven van Domodedovo vanwege een technisch defect met een stuurwiel in de cockpit. Dat melden de Russische media. Niemand raakte gewond.

"Een vliegtuig dat op weg was van Frankfurt am Main naar Moskou heeft een noodlanding gemaakt op de luchthaven van Domodedovo in Moskou. Het vliegtuig kon veilig landen dankzij de luchthavendiensten. Niemand raakte gewond, de situatie op de luchthaven verloopt normaal", aldus een woordvoerder van de hulpdiensten aan persbureau TASS.



Volgens persagentschap Interfax had de piloot melding gemaakt van een oververhit stuurwiel. Het defect werd op de luchthaven van Moskou hersteld, aldus een woordvoerder van Lufthansa.