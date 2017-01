Al 70.000 vogels gedood sinds Hudsonlanding om vliegroutes New York vrij te maken

Vandaag is het exact acht jaar geleden dat een Airbus een noodlanding maakte op de Hudson. © reuters.

Sinds de vorig jaar verfilmde Hudsonlanding - met een verbluffende Tom Hanks in Miracle on the Hudson - werden er al 70.000 vogels afgemaakt om de vliegroutes in en rond New York City vrij te houden. Desondanks steeg het gemiddelde jaarlijkse aantal botsingen tussen vliegtuigen en vogels na 2009.

Acteur Tom Hanks met de echte Chesley Sullenberger. © ap. Meeuwen worden vaak gedood om de vliegroutes veilig te houden. © ap.

Vandaag is het precies acht jaar geleden dat Chesley 'Sully' Sullenberger zijn Airbus A320 met een geslaagde noodlanding op de Hudson in New York neerzette. Door een zogenaamde 'bird strike' (botsing met een vlucht ganzen in dit geval) waren beide motoren uitgevallen. Sullenberger zag geen andere oplossing dan op de beroemde rivier te landen. Alle 155 inzittenden van US Airwaysvlucht 1549, opgestegen vanop LaGuardia, overleefden de crash.



Toch meer vogelaanvaringen

Sindsdien ondernamen de luchtvaartautoriteiten actie en werden al ongeveer 70.000 vogels gedood om de vluchtroutes veiliger te maken voor de passagiers. Nochtans nam het jaarlijkse aantal vogelaanvaringen nog toe. Tijdens de vijf jaren voorafgaand aan de Hudsoncrash vonden er gemiddeld per jaar 158 botsingen met vogels plaats, terwijl dat er de eerste zes jaren na het incident 299 waren.



Die cijfers gelden voor de luchthavens van LaGuardia en Newark. Omdat John F. Kennedy International Airport op een grote migratieroute ligt, maakte die luchthaven altijd al vogels af. Maar ook JFK noteerde een stijging van het aantal vogelaanvaringen. Er werden wel iets minder dieren gedood.



Van ganzen tot duiven

Vogelliefhebbers pleiten voor andere oplossingen op lange termijn, maar, ondanks de vermelde statistieken, geloven de luchtvaartautoriteiten dat het systematisch uitroeien van de vogels passagiersvluchten veiliger maakt. Er is sindsdien immers geen nieuw 'Sullenberger-voorval' geweest.



Na de Hudsoncrash werden vooral ganzen geviseerd. Die worden uit de lucht geschoten of gevangen met vallen en afgemaakt. Tussen de genoemde 70.000 gedode vogels zitten 28.000 meeuwen, 16.800 spreeuwen, 6.000 bruinkopkoevogel en 4.500 duiven.



Dagelijks komen vliegtuigen in aanvaring met vogels boven New York, maar gelukkig leidt het zelden tot crashes. Het fenomeen is al gekend sinds 1905. Toen raakte pionier Orville Wright een vogel boven een maïsveld ergens in Ohio. Van 1988 tot nu vielen er wereldwijd meer dan 255 doden door vogelaanvaringen.