Deze 5 kilometer hoge wolkenkrabber eet smog

De Burj Khalifa in Dubai, met zijn 828 meter nog altijd de hoogste wolkenkrabber ter wereld, zou een dwerg zijn tegenover deze reus. Arconic, een bedrijf dat futuristische materialen ontwikkelt, wil een toren bouwen die liefst zes keer hoger is dan de Burj. Bovendien zou de wolkenkrabber zichzelf reinigen en smog uit de lucht laten verdwijnen. Enig minpuntje: het bedrijf is van plan om pas over 45 jaar een dergelijke mastodont neer te poten.

De ingenieurs van Arconic werken al jaren aan een project waarbij ze technologieën ontwikkelen die in de verre toekomst goed van pas kunnen komen. Deze wolkenkrabber is een onderdeel van de wilde plannen die het bedrijf koestert. In 2011 begon Arconic met de ontwikkeling van een speciale coating, EcoClean genoemd, waardoor gebouwen zichzelf kunnen reinigen en ook de lucht rondom hen kunnen zuiveren.



"EcoClean is niet alleen mooi, het houdt tal van voordelen in. Gebouwen moeten minder intensief onderhouden worden en bovendien zuiveren ze de omgeving", vertelt Sherri McCleary, topvrouw bij Arconic. EcoClean haalt smog en vuil uit de lucht waarna die afvalstoffen van het gebouw glijden, een beetje zoals dode huid. Het bespaart iedereen een hoop onderhoud en het levert ons schone lucht op.

