Al meer dan 164.000 Belgen geregistreerd op reiswebsite die familie inlicht bij ramp

Door: redactie

11/01/17 - 18u40 Bron: Belga

© thinkstock.

Sinds de lancering in juli 2015 hebben al 164.148 mensen zich geregistreerd op Travellers Online. Dat is de speciale reiswebsite van Buitenlandse Zaken, bedoeld om landgenoten op vakantie of hun familie in ons land bij rampen of incidenten makkelijker te kunnen contacteren. Volgens Michael Mareel, woordvoerder bij Buitenlandse Zaken, zorgden aanslagen of andere veiligheidsproblemen in het buitenland telkens voor een toename van het aantal registraties.