10/01/17

In veel skigebieden in de Alpen ligt er veel te weinig sneeuw, zelfs in de hogere skigebieden. Vooral in Frankrijk is het een probleem.



De sneeuwkanonnen kunnen zelfs geen kunstsneeuw spuiten omdat er te weinig water is om sneeuw mee te maken. Het heeft al vijftig dagen geen druppel geregend.