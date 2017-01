Walibi zoekt 600 nieuwe werknemers die Nederlands kunnen

Door: redactie

10/01/17 - 13u40 Bron: Belga

© anp.

Het Waverse pretpark Walibi zoekt voor het nieuwe seizoen 600 medewerkers - seizoensarbeiders en studenten - voor meer dan dertig verschillende functies, gaande van attractieverantwoordelijke tot badmeester in Aqualibi. Het pretpark vraagt bij voorkeur medewerkers met kennis van het Nederlands, aangezien steeds meer Vlaamse bezoekers hun weg vinden naar het park. "Naast goed humeur en vriendelijkheid is kennis van het Nederlands (én het Frans) noodzakelijk", klinkt het in een persbericht. Zich kandidaat stellen gebeurt via de website. Daarna worden sollicitanten uitgenodigd voor een halve dag workshops, "waar aan de hand van een aantal ludieke ateliers de talenten van alle kandidaten worden achterhaald". Walibi is 41 jaar geleden opgericht in Waver en ontvangt jaarlijks ongeveer 1,3 miljoen bezoekers. Vandaag bestaan er drie Walibi-parken: Walibi Belgium, Walibi Rhone-Alpes (Frankrijk) en Walibi Holland (Nederland). De pretparken maken sinds 2006 deel uit van Compagnie des Alpes.